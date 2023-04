Alzati e cammina Vol IV

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 7 aprile 2023) Seguitemi perché il concetto potrebbe essere un po’ complicato: resurrezione, ma calcistica. Non vogliamo essere blasfemi, o violenti, mettere Gesù Cristo e Cristiano Ronaldo sullo stesso piano, tuttavia quale momento migliore per giocarsi questa similitudine? Se infatti come concetto letterale la resurrezione è un mistero di fede, come metafora si sposa bene con il calcio, uno sport dove ogni opinione è definitiva, almeno fino a quando non lo sarà più. Come il gallo prima dell’alba, abbiamo già scritto tre volte di resurrezione. Parole di speranza per giocatori apparentemente finiti. In alcuni – molti – casi questa preghiera è andata a vuoto, ma qualche volta si è rivelata benaugurante. Con questo spirito ci riproviamo, scegliendo 7 giocatori la cui carriera meriterebbe di rinascere, se non in maniera divina come Gesù, quanto meno spettacolare come una fenice. Romelu Lukaku Chi ...