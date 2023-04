Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Alunna 14enne usa il cellulare in classe, preside la rimprovera e viene minacciata con un coltello -

... accusato di violenza sessuale aggravata per aver palpeggiato in due occasioni un'... In entrambi i casi, il 55enne avrebbe colto di sorpresa la giovane, allora, abbracciandola ...L'uomo, patrigno di una studentessadi un istituto superiore barese, come riporta l'Ansa, era finito a processo con l'accusa di aver perseguitato la donna che, al fine di far cessare gli atti ...Leggi anche Prof riprende, patrigno va a scuola e gli dà un pugno in faccia Napoli,va in classe con una pistola a salve La decisione di Valditara, spiega una nota del ministero, è ...

La 14enne bresciana Martina Busi brilla ai Campionati italiani di ... Il Punto Brescia Est -

Il racconto dei genitori dello studente di seconda media che dall’anno scorso è vittima di alcuni compagni di classe ...Il branco aveva iniziato a insultare la donna prima di scagliarsi contro l'esercente che è finito in ospedale. Preside non affida l'alunna al parente senza la delega dei genitori, lui lo prende a ...