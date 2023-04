Altro match stregato per i nerazzurri, in vantaggio in avvio con Gosens: palo di Barella, traversa di Lukaku, tantissime parate di Ochoa. Allo scadere il gol fortunoso di Candreva, su un cross sballato: nerazzurri ancora senza vittorie in campionato (Di venerdì 7 aprile 2023) Alcune traiettorie sono davvero maledette. E ti condannano. Quella del cross di Candreva al 90? si è trasformata in una doccia gelata. Doveva essere un traversone per i compagni, si è trasformato in un velenosissimo pAllone, infilatosi all’incrocio. Si è materializzato così l’1-1 dell’Arechi, un pareggio assurdo per come si è sviluppato il match. 25 conclusioni, 11 nello specchio della porta: un palo, una traversa, una infinita serie di straordinarie parate di Ochoa. Occasioni da gol incredibili e non concretizzate che hanno trascinato lo 0-1 firmato da Gosens in avvio fino al 90?, quando è arrivato il pari dei padroni di casa. Così l’Inter rimanda ancora l’appuntamento con la vittoria in ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 7 aprile 2023) Alcune traiettorie sono davvero maledette. E ti condannano. Quella deldial 90? si è trasformata in una doccia gelata. Doveva essere un traversone per i compagni, si è trasformato in un velenosissimo pne, infilatosi all’incrocio. Si è materializzato così l’1-1 dell’Arechi, un pareggio assurdo per come si è sviluppato il. 25 conclusioni, 11 nello specchio della porta: un, una, una infinita serie di straordinariedi. Occasioni da gol incredibili e non concretizzate che hanno trascinato lo 0-1 firmato dainfino al 90?, quando è arrivato il pari dei padroni di casa. Così l’Inter rimandal’appuntamento con la vittoria in ...

