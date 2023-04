(Di venerdì 7 aprile 2023) In quell'anno negli Usa fu varato il Cullen-Harrison Act, che legalizzava le bevande a basso contenuto alcolico. E Roosevelt commentò: "È un buon momento per farsi una pinta". Anche se l'Onu (nata anche lei un 7, ma nel 1948) ha di recente ribadito che l'alcol fa male...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Dixy62553861 : RT @IlMattinoFoggia: Oggi, #7aprile 1797, #Foggia si prepara ad essere per 73 giorni capitale del Regno. #AccaddeOggi - cela_gabriele : RT @IlMattinoFoggia: Oggi, #7aprile 1797, #Foggia si prepara ad essere per 73 giorni capitale del Regno. #AccaddeOggi - dialessandria : Venerdì #7aprile : la frase del giorno, i santi del giorno, i nati famosi e cosa accadde oggi - IlMattinoFoggia : Oggi, #7aprile 1797, #Foggia si prepara ad essere per 73 giorni capitale del Regno. #AccaddeOggi - TerrinoniL : Almanacco di oggi venerdì 7 aprile: nel 1933 la birra che pose fine al proibizionismo -

AccaddeNegli States ogni 7 aprile si celebra il National Beer Day . La festa ricorda il giorno del 1933 in cui entrò in vigore il Cullen - Harrison Act. Dopo oltre dieci anni di proibizionismo totale, ...- Santo S. G. BattistaAcquario - In amore se ci sono stai dei problemi con il partnerè la giornata ideale per ... Sul lavoro invece creatività e fantasia saranno dalla tua parte!Il 7 aprile è l'97º ...

Almanacco di oggi venerdì 7 aprile: nel 1933 la birra che pose fine al proibizionismo la Repubblica

Almanacco del 7 aprile 2023, ecco gli avvenimenti del giorno, le notizie, le curiosità, gli accadimenti storici ...1920 - Modena, Eccidio di Piazza Grande. I Regi Carabinieri spararono sui lavoratori in sciopero riuniti in Piazza Grande per un comizio indetto dalle due Camere del Lavoro presenti in città, quella ...