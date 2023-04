Alluvione nelle Marche | Mancini presente alla Partita del cuore a Senigallia

(Di venerdì 7 aprile 2023) Lo scorso 15 settembre leè stata colpita da una devastanteche ha messo a repentaglio l’incolumità di moltissimi cittadini marchigiani. Per ricordare e cercare di incentivare la costruzione, la regione ha deciso di organizzare unadelin quel diil prossimo 16 aprile. A tale avvenimento saràil nostro CT della Nazionale Robertoche ha deciso di partecipare all’evento benefico. Il nostro Commissario Tecnico è solo l’ultimo, in ordine cronologico, di una serie di nomi, tra sportivi, personaggi dello spettacolo, cantanti dell’ultimo festival di Sanremo. Lo scopo è quello di raccogliere fondi a sostegno di quanti si sono visti la casa o l’aziendagata da acqua e fango sette mesi fa, quando i ...

ANCONA- Anche il ct della Nazionale italiana di calcio Roberto Mancini scenderà in campo durante la «Partita del Cuore - Insieme per Senigallia» in programma domenica 16 aprile a favore delle ...Il ricavato del match di solidarietà andrà a sostegno della popolazione alluvionata attraverso un progetto coordinato da Caritas Senigallia, in prima linea nella gestione dell'emergenza. (ANSA).