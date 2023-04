Allerta meteo, il sindaco Mastella chiude parchi e cimitero: domani il Coc (Di venerdì 7 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Il sindaco Clemente Mastella ha firmato un’ordinanza con la quale ha disposto la chiusura dei parchi e del cimitero comunale nella giornata di domani, sabato 8 aprile. Ciò in ragione dell’Allerta gialla per rischio idrogeologico, diramata dalla Protezione civile regionale dalle ore 8:00 di domani fino alle 23:59. In particolare è segnalata la probabilità di forti temporali, accompagnati da possibili grandinate, fulmini e raffiche di vento. Il sindaco, pertanto, invita la popolazione ad adottare tutti gli accorgimenti necessari in caso di intensi fenomeni piovosi e dunque ad evitare di frequentare locali interrati o posti a pianterreno, principalmente se lungo arterie stradali notoriamente interessate da grossi deflussi ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 7 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti IlClementeha firmato un’ordinanza con la quale ha disposto la chiusura deie delcomunale nella giornata di, sabato 8 aprile. Ciò in ragione dell’gialla per rischio idrogeologico, diramata dalla Protezione civile regionale dalle ore 8:00 difino alle 23:59. In particolare è segnalata la probabilità di forti temporali, accompagnati da possibili grandinate, fulmini e raffiche di vento. Il, pertanto, invita la popolazione ad adottare tutti gli accorgimenti necessari in caso di intensi fenomeni piovosi e dunque ad evitare di frequentare locali interrati o posti a pianterreno, principalmente se lungo arterie stradali notoriamente interessate da grossi deflussi ...

