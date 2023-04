Allegri spiazza tutti | annuncia due assenti e un possibile titolare

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 7 aprile 2023), in vista della partita con la Lazio, hato l’assenza di due giocatori molto importanti e un. La Juventus, dopo l’uno a uno nella semifinale di andata di Coppa Italia, si prepara ala delicatissima sfida di campionato contro la Lazio; un match fondamentale per i bianconeri che hanno bisogno di conquistare i tre punti per non perdere il treno Champions. Sfida per nulla semplice considerando lo stato di forma del club biancoceleste e un calendario decisamente fitto per i bianconeri; Vlahovic e compagni, infatti, sono chiamati ad un vero tour de force dovendo giocare ogni tre giorni.(LaPresse)Ecco perchéha bisogno di tutta la rosa a disposizione per vincere più partite possibili; contro la Lazio, però, dovrà fare a meno di due giocatori ...