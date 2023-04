Allegri: 'Lazio? Senza penalizzazione avremmo 4 punti in più'. Ma Max non sarà in panchina (Di venerdì 7 aprile 2023) Max Allegri non sarà in panchina con la Lazio a causa di un'influenza. Ma non vuole proprio vederli quei - 15 punti di penalizzazione sulla classifica di Serie A. Nel presentare la gara contro la ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 7 aprile 2023) Maxnonincon laa causa di un'influenza. Ma non vuole proprio vederli quei - 15disulla classifica di Serie A. Nel presentare la gara contro la ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : Nella conferenza pre Lazio-Juve #Allegri ha riportato alle cronache la mitica Aglianese-Sangiovannese 0-0, Serie C2… - juventusfc : ?? Allegri: «La Lazio sta facendo un ottimo campionato, è uno scontro diretto per il secondo posto. Sarri è tornato… - juventusfc : ?? Allegri: «Sarri sta facendo un grandissimo lavoro, la sua Lazio è molto più solida ora e lo dimostrano i numeri.… - BiancoNero1905 : Allegri: «Con la Lazio uno scontro diretto importante» #Juve #ForzaJuve - LazioSpace : ?? Massimiliano #Allegri non partirà per Roma e quindi non sarà in panchina nella sfida con la #Lazio a causa di un… -