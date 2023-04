Allegri frecciata a Baccin | «Dirigenti siano da esempio! Esistono dei livelli»

(Di venerdì 7 aprile 2023) Massimilianodurante la conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Juventus e Lazio è tornato a parlare degli episodi di Juventus-Inter e in particolare dell’intervento dei(facendo riferimento a Dario). DOPO IL GIUDICE SPORTIVO –parla delle decisioni del Giudice Sportivo dopo Juventus-Inter, e aggiunge: «Quello che è successo in campo sono cose brutte da vedere nel calcio, sia quello in campo sia chi è venuto da sopra. Allenatori edevono essere da ottimo esempio, però capisco anche ci sono deiquindi capisco anche certe situazioni. La cosa più importante è che nel giro di ventiquattro ore la Juventus ha individuato i colpevoli. E quello che è successo è una brutta cosa. Gli organi di competenza decidono in base a quello che ...

