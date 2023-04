Allegri “Con la Lazio scontro diretto per il 2^ posto”

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 7 aprile 2023) TORINO (ITALPRESS) – “Lasta facendo un ottimo campionato, ha fatto 54 punti contro i nostri 59 per cui è unoper il secondo. Sarri è tornato agli inizi, quando si contraddistingueva per le sue grandi difese e quest’anno laha la migliore difesa del campionato. Sarà una partita difficile e complicata”. Massimilianoè consapevole dell’importanza ma anche delle difficoltà che attendono la Juve all’Olimpico alla vigilia di Pasqua. Il tecnico bianconero, che fa l’in bocca al lupo a Berlusconi (“gli mando un caldo abbraccio, con grande affetto, sperando di rivederlo il prima possibile”), con Sarri ha poi in comune il fatto di non essere stato confermato sulla panchina bianconera nonostante lo scudetto vinto. “Ma in quel momento era giusto ...