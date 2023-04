Allegri | «Con la Lazio è scontro diretto per il secondo posto Cuadrado? Non c’è niente da commentare»

(Di venerdì 7 aprile 2023)in conferenza stampa presenta la partita di domani sera allo stadio Olimpico contro la. Persi tratta di unoper il. Di seguito le parole del tecnico della Juventus riportate da Tmw: «Prima di rispondere alla domanda ci tenevo a fare un grosso in bocca al lupo al presidente Silvio Berlusconi, gli manco un caloroso abbraccio con grande affetto sperando di rivederlo il prima possibile. Lasta facendo un ottimo campionato, ha fatto 54 punti rispetto ai nostri 59 quindi è unoper il. Sarri è tornato agli inizi quando le sue squadre si contraddistinguevano per le grandi difese. Quest’anno ha la miglior ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : Comincia la conferenza stampa ?? Allegri: «Prima di cominciare ci tenevo a fare un in bocca al lupo a Silvio Berlus… - forumJuventus : #LazioJuve, sabato ore 20,45. Probabili formazioni GdS: 'Allegri verso il 3-5-2 con Milik e Vlahovic in attacco. Sa… - juventibus : ?? #JBZONA ?#CASAJB ?? DIRETTA NO LIMITS ???? DALLE 13.00 Il campo tra #Inter e #Lazio per tornare a vincere e sal… - Romanito_21 : RT @_ThousandN: Allegri ha tirato una bella secchiata di merda su Baccin, il dirigente di Mafiotta sceso dall'alto dei cieli ad aizzare i s… - Grande__Jack80 : Ormai si è capito che quelle di Allegri non sono dichiarazioni spontanee. Se ogni volta che va davanti ai microfoni… -

Conferenza stampa di presentazione di Juve - Lazio per Massimilianoche ha esordito nel fare gli auguri a Berlusconi: "Ci tenevo in modo particolare a fare un grosso in bocca al lupo al presidente Berlusconi, gli mando un caloroso abbraccio sperando di ...Massimilianoè consapevole dell'importanza ma anche delle difficoltà che attendono la Juve ... Il tecnico bianconero, che fa l'in bocca al lupo a Berlusconi ("gli mando un caldo abbraccio,...Masi schiera ancora una volta in difesa del club bianconero elogiando la velocitàcui sono stati individuati gli autori dei cori nei confronti di Lukaku . "Quello che è successo in campo ...

Allegri: "Con la Lazio sarà uno scontro diretto. La Juve combatte il razzismo" Sky Sport

Dopo due vittorie, tre a zero in campionato e uno a zero in Coppa Italia con tanto di qualificazione in semifinale, stavolta cambia il teatro, non più Allianz ma stadio Olimpico di Roma. Allegri vuole ...Max Allegri ha presentato il match di domani contro la Lazio. Le sue dichiarazioni: PUNTI DI FORZA DELLA LAZIO – «Prima di rispondere ci tenevo a fare un grosso in bocca al lupo al presidente Silvio ...