Alleati a sinistra. Bomba-migranti, retroscena: la mossa decisiva della Meloni (Di venerdì 7 aprile 2023) Tanto «sintonizzati» – su immigrazione, Patto di stabilità, negoziato su Pnrr e RepowerEu, strategia energetico-industriale e sostegno all'Ucraina – che alla fine tutto sembreranno fuorché premier espressione di due schieramenti seduti all'opposto nell'emiciclo dell'Europarlamento. Il “manifesto” dell'inedito asse, al termine del suo intervento a fianco di Giorgia Meloni, l'ha declinato proprio Pedro Sanchez, premier socialista spagnolo: «Quando Spagna e Italia lavorano insieme succedono cose buone per le nostre società, soprattutto facciamo in modo che l'Ue si muova». Una spinta “euro-realista” forte e chiara giunta dal bilaterale a Roma con la premier conservatrice: tappa centrale del suo tour alla vigilia della presidenza dell'Ue che impegnerà la Spagna nel secondo semestre del 2023. Altro che Italia “isolata” dunque: è questa la risposta precisa ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 aprile 2023) Tanto «sintonizzati» – su immigrazione, Patto di stabilità, negoziato su Pnrr e RepowerEu, strategia energetico-industriale e sostegno all'Ucraina – che alla fine tutto sembreranno fuorché premier espressione di due schieramenti seduti all'opposto nell'emiciclo dell'Europarlamento. Il “manifesto” dell'inedito asse, al termine del suo intervento a fianco di Giorgia, l'ha declinato proprio Pedro Sanchez, premier socialista spagnolo: «Quando Spagna e Italia lavorano insieme succedono cose buone per le nostre società, soprattutto facciamo in modo che l'Ue si muova». Una spinta “euro-realista” forte e chiara giunta dal bilaterale a Roma con la premier conservatrice: tappa centrale del suo tour alla vigiliapresidenza dell'Ue che impegnerà la Spagna nel secondo semestre del 2023. Altro che Italia “isolata” dunque: è questa la risposta precisa ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LegaSalvini : FINLANDIA, LA LEGA: “LA SINISTRA PERDE VOTI, DAL PROSSIMO GOVERNO CI AUGURIAMO BATTAGLIA PER I BIOCARBURANTI” “Le… - PerilliGiusepp1 : @fratotolo2 @andiamoviaora Ormai il PD non esiste più diviso a mille pezzi tra estrema sinistra ,PdC e gli indecis… - Gianni78605577 : @isabella_campi I sindacati sono i primi alleati dei governi. Non per altro uno è di sinistra, uno di destra e l'al… - Alessan15927371 : RT @LegaSalvini: FINLANDIA, LA LEGA: “LA SINISTRA PERDE VOTI, DAL PROSSIMO GOVERNO CI AUGURIAMO BATTAGLIA PER I BIOCARBURANTI” “Le elezion… - TRlBVNVS_PLEBIS : Guardie democratiche della socialdemocrazia liberale (sinistra) e alleati Nazionalsocialisti uniti nella lotta al s… -