Allarme lavoro minorile, Nave: così si blocca la crescita educativa

Il senatore del Movimento 5 Stelle Luigi Nave tramite la sua pagina Facebook ha parlato dell'Allarme lavoro minorile in Italia. Il Senatore ha dichiarato: "In Italia ci sono 336mila minorenni che lavorano. Si tratta di bambini e adolescenti impegnati nella ristorazione e la vendita al dettaglio, nelle attività in campagna, in cantiere, e nella cura con continuità di fratelli, sorelle o parenti. Un dato drammatico È urgente la necessità di definire bene il fenomeno e comprenderne le caratteristiche, valutarne l'evoluzione nel tempo e le connessioni con la dispersione scolastica, con un osservatorio che fornisca dati aggiornati sul ..."

