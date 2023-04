Alex Schwazer | la storia vera e come è finito il caso dell’atleta italiano

(Di venerdì 7 aprile 2023) Un’intricata vicenda di giustizia sportiva su cui si allungano ancora oggi dubbi e ombre, è quella che ha visto protagonista l’oro olimpico azzurro, la cuiviene raccontata ora anche da una docuserie in quattro puntate, disponibile su Netflix dal 13 aprile prodotto da Indigo. Ma qual è ladiè andata a finire? Ripercorriamo tutte le tappe di questa incredibile vicenda. L’oro olimpico e il primo scandalo doping E’ un pomeriggio caldissimo a Pechino e un ragazzo dopo aver percorso 50 chilometri taglia per primo il traguardo. Una fatica che gli vale l’oro alle Olimpiadi, l’unico per l’atletica italiana ai giochi del 2008. Atteso a bordo pista per le battute a caldo di rito, ...

Uno degli appuntamenti più attesi in Italia è certamente la docuserie ' Il caso' , la storia vera della medaglia d'oroche dopo essere stato espulso dalle competizioni con ...si racconta in un docufilm su Netflix: sepolta la carriera, lotta per far luce sulla controversa positività prima di Rio 2016. Questo è quello che accade in Il caso, nuova docu - serie Netflix che sembra ricordare molto, all'inizio, il film Whiplash di Damien Chazelle. Perché il racconto costruito ...

La marcia di Alex Schwazer, una sfida ai padroni dell'atletica mondiale Domani

“ Il caso Alex Schwazer ” è il titolo della nuova docu-serie che comparirà sulla piattaforma NETFLIX, in 4 episodi, a partire dal 13 aprile. Ideata e diretta da Massimo Cappello, prodotta da ‘ Indigo ...Tutte le nuove e più promettenti serie da guardare su Netflix in questa nuova settimana che va dal 10 al 16 aprile 2023 ...