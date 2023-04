Alessia Rosati | 30 anni di mistero I genitori chiedono alla sensitiva | ”È sepolta al parco delle Valli”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 7 aprile 2023) Giallo. Sono passati quasi 30senza avere più nessuna notizia, senza nessuna traccia, e anche al speranza, ormai, inizia a vacillare, non di poco. Ma i duenon si rassegnano al grande giallo della sua scomparsa della figlia, della quale non si hanno tracce dal 23 luglio del 1994. Pietro Orlandi: ”Emanuela è passata per Londra dopo il rapimento. Ho trovato i documenti”, il giallo da 30: parla laAllora la ragazza aveva solamente 21, e una lunga vita davanti. La ragazza, in quel drammatico giorno in cui tutto ebbe inizio, era uscita da casa sua nel quartiere di Montesacro, a Roma, e aveva detto ai suoiche andava insiemesua ...