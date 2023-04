Alessandro Parini | morto nell' attentato a Tel Aviv Le lacrime del papà | «Era appena arrivato» Gli amici | «È apparsa l?auto | lui è stato trascinato a terra»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Profondo dolore e cordoglio per la morte di un nostro connazionale, Alessandro Parini, nell’attentato terroristico… - Antonio_Tajani : Le autorità israeliane confermano la morte del cittadino italiano Alessandro Parini e riportano il possibile ferime… - repubblica : Attentato a Tel Aviv, ucciso Alessandro Parini, 35enne romano. Italiano anche uno dei feriti. Rivendica la Jihad is… - Logan_Ratick : RT @GiorgiaMeloni: Profondo dolore e cordoglio per la morte di un nostro connazionale, Alessandro Parini, nell’attentato terroristico avven… - zazoomblog : Attentato Tel Aviv: morto Alessandro Parini giovane avvocato romano - #Attentato #Aviv: #morto #Alessandro… -

23.40 Tajani:la vittima un cittadino italiano "Le autorità israeliane confermano la morte del cittadino italianoe riportano il possibile ferimento di altri connazionali nel vile attentatora #TelAviv. Esprimo ferma condanna contro il terrorismo e vicinanza alle famiglie. La Farnesina è al ...Un turista italiano di 30 anni,, è stato ucciso sul lungomare di Tel Aviv in un attentato compiuto da un arabo - israeliano con l'auto lanciata sulla folla. Secondo la radio militare e altri media locali, la ...È di un morto e 7 feriti il bilancio di quello che si crede sia un attentato sul lungomare di Tel Aviv. La vittima, conferma la Farnesina, è, un turista italiano di 30 anni, di Roma. Il presunto killer " secondo i media, un arabo israeliano 44enne identificato come Yousef Abu Jaber - è stato ucciso dal fuoco della ...

Israele, attacco sul lungomare di Tel Aviv. Morto un turista italiano: è Alessandro Parini, di 35 anni, roman… la Repubblica

Alessandro Parini, il 35enne turista italiano morto nell’attentato compiuto a Tel Aviv, era un giovane avvocato romano. Il legale era arrivato in Israele da poche ore con alcuni amici. Parini, come si ...(ANSA) - ROMA, 08 APR - Un turista italiano, Alessandro Parini, 35 anni di Roma, è stato ucciso in un attentato compiuto con l'auto lanciata sulla folla sul lungomare di Tel Aviv, non lontano ...