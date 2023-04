Alessandro Parini, il turista romano morto nell'attentato a Tel Aviv: avvocato, era laureato alla Luiss. Aveva 35 anni (Di venerdì 7 aprile 2023) È Alessandro Parini il turista italiano morto nell'attentato a Tel Aviv, dove un arabo-israeliano si è lanciato con l'auto sulla folla. Si tratta di un avvocato... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 7 aprile 2023) Èilitalianoa Tel, dove un arabo-israeliano si è lanciato con l'auto sulla folla. Si tratta di un...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Profondo dolore e cordoglio per la morte di un nostro connazionale, Alessandro Parini, nell’attentato terroristico… - Antonio_Tajani : Le autorità israeliane confermano la morte del cittadino italiano Alessandro Parini e riportano il possibile ferime… - repubblica : Attentato a Tel Aviv, ucciso Alessandro Parini, 35enne romano. Italiano anche uno dei feriti. Rivendica la Jihad is… - danielecina : RT @gualtierieurope: Profondo cordoglio per la morte del nostro concittadino Alessandro Parini vittima del vile attentato a #TelAviv, insie… - noisiamoilpd : RT @gualtierieurope: Profondo cordoglio per la morte del nostro concittadino Alessandro Parini vittima del vile attentato a #TelAviv, insie… -