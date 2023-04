Aleinikov | Il Napoli ha bisogno subito di una vittoria | ha l' occasione di coronare un sogno

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 7 aprile 2023) Sergel, allenatore ed ex calciatore del Lecce, è intervenuto a "1 Football Club" su 1 Station Radio, ecco le sue parole: In Italia la piaga del razzismo ritiene sia peggiorata rispetto ai suoi anni da calciatore? “Credo siamo rimasti sullo stesso livello. È un problema che purtroppo persiste, nonostante qualche involuzione. Mi chiedo da quanto tempo esiste questo problema, e cosa sia stato fatto per risolverlo. Finché non ci sarà un intervento deciso, è una piaga destinata a continuare” Il carcere una soluzione per risolvere la problematica? “Non so se il carcere possa essere una soluzione definitiva, ma credo siano necessarie misure che inducano i tifosi a riflettere bene prima di commettere determinati reati. Qualcosa che essi possano ritenere dannoso per la propria vita” Il Lecce può insidiare gli azzurri? “Se si è dei veri ...