Alcolici ai minori. Sequestrati due distributori di bevande

(Di venerdì 7 aprile 2023) Sanzioni amministrative per due titolari diautomatici dialcoliche del comune jonico. E’ questo il bilancio dell’attività della Compagnia Carabinieri di Massafra che rientra in una più ampia campagna di prevenzione del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto contro l’abuso dida parte deiche si sviluppa anche con incontri presso gli istituiti scolatici ove vengono illustrati i danni che provoca l’alcol e i rischi che ne derivano dall’uso smodato. In particolare, la scorsa notte, i militari hanno eseguito un ennesimo specifico servizio, durante il quale sono stati controllati diversiautomatici diper verificare il corretto funzionamento previa lettura elettronica del documento di identità. In due diversi casi, nel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... savonanews : Alcolici a minori ad Albissola, incontro di Confcommercio con il Comune: 'Giovani ubriachi stanno facendo sempre pi… - Manuel16381191 : @VinnieVegaPF E insomma adesso gli alcolici, i minori, li possono bere solo se glieli compra un adulto. - ShineAngelic : @livic751 @ri_ncoglionito @Piu_Europa Gli alcolici sono vietati ai minori, la cannabis no. Chiaro perché legalizzare? - livic751 : @ri_ncoglionito @Piu_Europa infatti gli alcolici dovrebbero essere vietati ai minori per quel motivo,che poi gli ir… -

...cinofila 'k - 9 Lupo' della polizia locale di Loano avevano effettuato un'attività di controllo finalizzata al contrasto dell'illecita somministrazione di bevande alcoliche nei confronti dei...... gelati, bibite gassate,), sperimentato da diversi anni, non ha prodotto gli effetti ... per valutare quali siano quelle che consentono di ottenere i maggiori benefici con i costi. ...In occasione di un recente controllo le forze di polizia, oltre ad accertare la vendita didei diciott'anni, nei pressi del locale hanno trovato piccoli involucri contenenti ...

Serve alcolici a due minorenni, per il titolare del locale arriva la denuncia e la multa RiminiToday

(LaPresse) – “Una sfacciata aggressione” quella di Israele in Libano: così Hamas, in una dichiarazione, ha definito il raid di Israele nel sud del Libano che è proseguita con i… Leggi ...Nell'ambito dell'intensificazione dell'attività di prevenzione, che ha come obiettivo di garantire il divertimento nei luoghi di aggregazione, in condizioni di sicurezza, con particolare riguardo al m ...