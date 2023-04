Al via gli ordini della nuova Peugeot 508 (Di venerdì 7 aprile 2023) MILANO (ITALPRESS) – , l’ammiraglia della Casa del Leone con una gamma che consta di 18 versioni complessive frutto di 3 allestimenti, 5 motorizzazioni e due tipologie di carrozzeria, ed un listino che parte da 42.170 euro. Declinata in versione berlina, SW e Peugeot Sport Engineered, debutta un design profondamente rinnovato. Il frontale è innovativo e ancora più dinamico, e vede al centro il nuovo logo del Brand. Le nuove 508 inaugurano una nuova firma luminosa a tre artigli nella parte anteriore, integrata perfettamente nei proiettori Led con tecnologia Matrix estremamente sottili e dal design esclusivo, di serie su tutte le versioni. Questa Peugeot si contraddistingue per la sua Allure unica, oltre che per l’Eccellenza dell’ingegneria incentrata sull’efficienza e l’elettrificazione intelligente. Un modello che ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 7 aprile 2023) MILANO (ITALPRESS) – , l’ammiragliaCasa del Leone con una gamma che consta di 18 versioni complessive frutto di 3 allestimenti, 5 motorizzazioni e due tipologie di carrozzeria, ed un listino che parte da 42.170 euro. Declinata in versione berlina, SW eSport Engineered, debutta un design profondamente rinnovato. Il frontale è innovativo e ancora più dinamico, e vede al centro il nuovo logo del Brand. Le nuove 508 inaugurano unafirma luminosa a tre artigli nella parte anteriore, integrata perfettamente nei proiettori Led con tecnologia Matrix estremamente sottili e dal design esclusivo, di serie su tutte le versioni. Questasi contraddistingue per la sua Allure unica, oltre che per l’Eccellenza dell’ingegneria incentrata sull’efficienza e l’elettrificazione intelligente. Un modello che ...

