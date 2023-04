Air - La storia del grande salto, recensione di un monumento al potenziale umano (Di venerdì 7 aprile 2023) La recensione di Air - La storia del grande salto, il film di Ben Affleck racconta come si è arrivati alla creazione delle Air Jordan, forse la scampa più famosa di sempre, creata per lo sportivo più famoso del mondo: Michael Jordan. In sala. "Una scarpa è solo una scarpa, fino a quando qualcuno non ci mette il piede dentro". E se quel piede è di Michael Jordan quella scarpa diventa leggendaria. Dal primo modello uscito nel 1984, le Air Jordan hanno cambiato il mondo delle calzature, non soltanto quelle sportive. Prima indossare scarpe da basket tutti i giorni era una cosa che non si era mai vista, oggi avere un paio di sneakers Nike è un traguardo (letteralmente: se ne vendono talmente tante che accaparrarsi certi modelli è una vera e propria sfida contro il tempo, come quando si aprono le vendite dei … Leggi su movieplayer (Di venerdì 7 aprile 2023) Ladi Air - Ladel, il film di Ben Affleck racconta come si è arrivati alla creazione delle Air Jordan, forse la scampa più famosa di sempre, creata per lo sportivo più famoso del mondo: Michael Jordan. In sala. "Una scarpa è solo una scarpa, fino a quando qualcuno non ci mette il piede dentro". E se quel piede è di Michael Jordan quella scarpa diventa leggendaria. Dal primo modello uscito nel 1984, le Air Jordan hanno cambiato il mondo delle calzature, non soltanto quelle sportive. Prima indossare scarpe da basket tutti i giorni era una cosa che non si era mai vista, oggi avere un paio di sneakers Nike è un traguardo (letteralmente: se ne vendono talmente tante che accaparrarsi certi modelli è una vera e propria sfida contro il tempo, come quando si aprono le vendite dei …

