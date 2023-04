Aiello è tornato e canta l' amore Aspettando la mattina

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 7 aprile 2023). E il suo nuovo singolo Aspettiamo, dal sapore dolce e come sempre profondo, racconta di unfatto di andirivieni, di traversie, di strade che fanno fatica ad essere quelle definitive. «Aspettiamoè una canzone piena di coraggio, priva di rabbia. Una promessa, una confessione, una richiesta d’senza alcuna pretesa. Forse la canzone più dolce del disco che verrà racconta lo stesso», racconta l'autore. Come scrivo una canzone senza una storia d’? Come si può fare sesso senza fame dell’eccesso? portami a Londra oppure al mare basta che insieme torniamo are La partenza è chiara: il desiderio diè che si possa tornare ai bei tempi andati. A quelli in cui era più semplice amarsi ...