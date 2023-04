Aics organizza a Roma la ‘Rifiuthlon’ | gara di raccolta rifiuti per bambini

(Di venerdì 7 aprile 2023) (Adnkronos) –a caccia di, coi quali poi costruire opere d’arte sui generis per comporre insieme lo slogan ambientale più ecocompatibile di sempre: “Io ci tengo”. Le maratone a premi di caccia airibattezzate “Rifiuthlon” dasbarcano al Villaggio per la terra, in occasione delle celebrazioni italiane dell’Earth Day, dal 21 al 25 aprile a Villa Borghese a. L’Associazione italiana cultura sport, tra i primi enti di promozione sportiva e sociale del Paese, partecipa così alla maratona #OnePleopleOnePlanet, portando in scena lo sport come luogo ideale per insegnare ai più piccoli il rispetto ambientale e la cultura del riciclo. Al fianco dianche la Fireball extreme federation, che porterà al Pincio il fireball, un mix tra palla avvelenata e ...

Le maratone a premi di caccia ai rifiuti ribattezzate "Rifiuthlon" da AiCS sbarcano al Villaggio per la terra, in occasione delle celebrazioni italiane dell'Earth Day, dal 21 al 25 aprile a Villa ...