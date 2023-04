Ahsoka | il trailer della serie Star Wars con Rosario Dawson

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... myredcarpetITA : Direttamente dagli #starwarscelebration di Londra, ecco il poster della seconda stagione di #Ahsoka! La nuova stagi… - dondiegogoso : Ahsoka: il primo trailer della nuova serie tv di Star Wars - XxJoe30031xX : #StarWarsCelebration2023 Presentato il trailer della serie tv dedicata ad #Ahsoka che sbarcherà su #DisneyPlus ad… - ciakmag : #Ahsoka, primo trailer della nuova serie #StarWars ?? - cinespression : #Ahsoka: ecco il primo teaser trailer della serie sul personaggio creato da #DaveFiloni -

...della serie Dave Filoni e il produttore esecutivo Jon Favreau hanno svelato il primo... La trama e il cast diAmbientata cinque anni dopo gli eventi di Star Wars: Il ritorno dello Jedi ...La notizia più importante, al momento, è comunque quella che riguarda la data d'uscita della serie: stando a quanto rivelato da Kathleen Kennedy e soci allo Star Wars Celebration,farà infatti ...- Pubblicità - Lucasfilm ha rilasciato il primodi, che mostra la nuova avventura diTano, l'amata padawan di Anakin Skywalker. Ilè stato rilasciato come parte della Star Wars Celebration di Londra. La ...

Ahsoka: il primo trailer della nuova serie tv di Star Wars BadTaste.it Cinema

Lucasfilm also showed off the first trailer for Ashoka, showing Rosario Dawson in full Jedi action, teasing Star Wars’ first live-action Thrawn, and revealing Mary-Elizabeth Winstead as the ...Ahsoka series confirms live-action debut of Star Wars Rebels fan-favourites Ahsoka's summer release window was then followed by a first action-packed trailer. "Something's coming. Something dark. I ...