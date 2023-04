Aggressione al 118: “Mio fratello etichettato come carnefice ma è stato lasciato solo. Ascoltate la nostra verità” (Di venerdì 7 aprile 2023) Tempo di lettura: 4 minuti“Mio fratello ha una infermietà mentale totale certificata, tanto che nel 2014 il Tribunale di Avellino ha emesso una sentenza di non luogo a procedere proprio per la sua condizione clinica”. Parte da questo assunto G.S, fratello dell’uomo che mercoledì scorso è balzato al centro delle cronache locali per aver aggredito i sanitari del 118 fino a sfasciare l’ambulanza. A seguito dell’accaduto, il terzo episodio in pochissimi giorni nella provincia di Avellino con persone che si sono scagliate contro il personale sanitario, si è alzato un coro unanime di solidarietà verso i medici e di condanna con tutte le varie persone che si erano rese protagoniste dei fatti. Ma il fratello del 44enne di solofra protagonista dei fatti del 5 aprile, non ci sta ad essere buttato “nella mischia”, men che meno ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 7 aprile 2023) Tempo di lettura: 4 minuti“Mioha una infermietà mentale totale certificata, tanto che nel 2014 il Tribunale di Avellino ha emesso una sentenza di non luogo a procedere proprio per la sua condizione clinica”. Parte da questo assunto G.S,dell’uomo che mercoledì scorso è balzato al centro delle cronache locali per aver aggredito i sanitari del 118 fino a sfasciare l’ambulanza. A seguito dell’accaduto, il terzo episodio in pochissimi giorni nella provincia di Avellino con persone che si sono scagliate contro il personale sanitario, si è alzato un coro unanime di solidarietà verso i medici e di condanna con tutte le varie persone che si erano rese protagoniste dei fatti. Ma ildel 44enne difra protagonista dei fatti del 5 aprile, non ci sta ad essere buttato “nella mischia”, men che meno ...

