Aggrediscono | rapinano e inseguono un gruppo di coetanee | baby gang “in rosa” davanti al giudice

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 7 aprile 2023) Hanno tormentato undi, le hanno inseguite, derubate, spaventate, tanto da indurre le vittime, tre ragazzine, a chiedere l’aiuto delle forze dell’ordine per essere lasciate in pace da quellainche non sembrava per niente intenzionata a lasciarle andare. Su quei fatti, che si sono verificati il 30 gennaio del 2021, si è pronunciato ildei minori che ha disposto per tre componenti dellain azione in piazza del Popolo la messa in prova; mentre il capo della banda, una ragazza conosciuta con il nome della ‘Colombiana’, che proprio nel giorno dell’assalto a undiha compiuto 18enni, risponderà di quei fattial magistrato ordinario. ...