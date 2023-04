Aggiornamento stato WhatsApp anche nelle storie Facebook in automatico (Di venerdì 7 aprile 2023) Si sta lavorando di buona lena ad una nuova funzione che riguarda l’Aggiornamento dello stato WhatsApp. Tramite il programma TestFlight beta per la versione dell’applicazione di messaggistica per iPhone, è stato scovato il pacchetto siglato come il 23.7.0.75 che va in una direzione tutta nuova per la condivisione di contenuti anche su Facebook. In pratica, l’Aggiornamento appena menzionato riporta una funzionalità opzionale che consente di pubblicare in automatico lo stato WhatsApp anche su Facebook. L’operazione era già possibile, ma solo in maniera manuale. Gli utenti erano dunque costretti ad effettuare operazioni extra per avere la stessa tipologia di contenuto (per le consuete ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 7 aprile 2023) Si sta lavorando di buona lena ad una nuova funzione che riguarda l’dello. Tramite il programma TestFlight beta per la versione dell’applicazione di messaggistica per iPhone, èscovato il pacchetto siglato come il 23.7.0.75 che va in una direzione tutta nuova per la condivisione di contenutisu. In pratica, l’appena menzionato riporta una funzionalità opzionale che consente di pubblicare inlosu. L’operazione era già possibile, ma solo in maniera manuale. Gli utenti erano dunque costretti ad effettuare operazioni extra per avere la stessa tipologia di contenuto (per le consuete ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... wordweb81 : Aggiornamento stato #WhatsApp anche nelle storie Facebook in automatico - helmvergara1 : RT @zampa_qua: - FERNsignal : RT @YixingItaly: 230407 | Aggiornamento Weibo di 'Busy For You (????)' Yixing è stato ufficialmente annunciato come nuovo ambasciatore di… - astralmobilita : ???? #Metromare (#RomaLido) ?? AGGIORNAMENTO stato dell'infrastruttura Per lo stato generale ??… - mirellaladini : RT @zampa_qua: -

Cosa fare a Milano ad Aprile: mostre, eventi e nuovi locali 659 eventi registrati alla Milano Design Week 2023, in costante aggiornamento e crescita, perché ... un regista e un artista che ammirava molto, Guy Bourdin è stato essenzialmente uno storyteller, ... Terza Giornata Mondiale della Lingua Latina: gli eventi del 13 e 14 aprile Il latino rimane la lingua ufficiale dello Stato Città del Vaticano. Gli eventi La delegazione di Roma dell'AICC organizza nei giorni 13 e 14 aprile 2023 un incontro di formazione e aggiornamento con ... NUOVO PIANO URBANO DELLA SOSTA Oggi l'aggiornamento del Piano è stato illustrato nella Commissione consiliare competente, nei prossimi giorni sarà inviato alle Circoscrizioni per recepire i pareri, dopodichè sarà approvato dalla ... 659 eventi registrati alla Milano Design Week 2023, in costantee crescita, perché ... un regista e un artista che ammirava molto, Guy Bourdin èessenzialmente uno storyteller, ...Il latino rimane la lingua ufficiale delloCittà del Vaticano. Gli eventi La delegazione di Roma dell'AICC organizza nei giorni 13 e 14 aprile 2023 un incontro di formazione econ ...Oggi l'del Piano èillustrato nella Commissione consiliare competente, nei prossimi giorni sarà inviato alle Circoscrizioni per recepire i pareri, dopodichè sarà approvato dalla ... Ecco come si applicano gli aggiornamenti prezzi ANAC