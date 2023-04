ha così vinto la terza partita per 2 - 0, compresa quella al secondo turno per ritiro a partita in corso di Matteo Gigante e il 60 61 d'esordio inflitto all'alternate australiano James ...Molto bene a Barletta Pellegrino eche abbiamo brevemente intervistato. Il commento di ... ha superato Feliciano Lopez che a 41 anni compiutisaltuariamente a giocare ed ...Vavassoria dare consistenza alla sua avventura da singolarista e dopo un primo turno ... Eliminati all'esordio Francoda Orlando Luz e Luciano Darderi da Alvaro Lopez San Martin. Si ...

Agamenone continua a correre, è in semifinale a Barletta Tiscali