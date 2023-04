Afghanistan | veto Talebani a donne che lavorano per Onu | mondo condanna

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 7 aprile 2023) Washington, 7 apr. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Stati Uniti, Unione Europea, Russia e Organizzazione per la Cooperazione Islamica (Oic) hannoto iltalebano contro le afghane cheper le agenzie delle Nazioni Unite in, in quello che considerano un nuovo attacco contro il ruolo dellenella vita pubblica del paese dopo i divieti contro l'istruzione femminile e le dipendenti delle ong internazionali. "Sono preoccupato per la nuova e riprovevole decisione deiche vieta alleafghane di lavorare con le Nazioni Unite", si è lamentato sul suo account Twitter il segretario di Stato americano, Antony Blinken. Anche l'Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza dell'Ue, Josep Borrell, ha espresso ...