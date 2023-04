(Di venerdì 7 aprile 2023)– Ladi Stato, in vista delle festività pasquali, ha intensificato i controlli amministravi nelle strutture ricettiveCapitale ed in particolare in quelle limitrofe alla stazione Termini. Durante i controlli, svolti dagli agentiDivisione Ammnistrativa e del Commissariato Viminale è emerso che undi via Volturno svolgeva, in maniera abusiva, una sostanziale partesua attività; all’interno erano presenti più del doppio dei posti letto consentiti; 5 delle persone trovate all’interno sono state segnalate all’ufficio immigrazione e le condizioni igienico sanitarie sono risultate scarse. In questo caso, all’esito dell’istruttoria, il Questore, applicando l’articolo 100 del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, ha ordinato la cessazione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Affittacamere abusivo e lavoratori irregolari: blitz della polizia nel cuore di Roma - angelo_perfetti : Affittacamere abusivo e lavoratori irregolari: blitz della polizia nel cuore di Roma -

Posti extra, carenze igieniche,semie ospiti non registrati. E' quanto trovato in alcune strutture ricettive di Roma, dove la Polizia di Stato, in vista delle festività pasquali, ha intensificato i controlli ...... trasmesse all'Ufficio Tecnico del Comune e 1 sanzione a carico di un soggetto proprietario di immobile per realizzazione in un appartamento utilizzato come. Per ciò che ...PISA - L'appartamento era stato subaffittato a più persone ma a mancare all'appello erano le necessarie autorizzazioni per una regolare attività dio Bed & Breakfast. La scoperta risale al mese di Settembre, con un controllo della polizia in un immobile nel quartiere di Cisanello . Proprio durante l'ispezione, all'interno dell'...

Affittacamere abusivo e lavoratori irregolari: blitz della polizia nel ... Il Faro online

Posti extra, carenze igieniche, affittacamere semi abusivo e ospiti non registrati. E’ quanto trovato in alcune strutture ricettive di Roma, dove la Polizia di Stato, in vista delle festività pasquali ...Potenziamento della raccolta dei rifiuti di bar e ristoranti, più controlli contro affittacamere e B&b abusivi già a partire da Pasqua. Ma anche un incremento della presenza dei vigili urbani nelle ...