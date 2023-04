AEW | Christian sogna un “one more match” in WWE

(Di venerdì 7 aprile 2023) La realtà della AEW è ancora giovanissima ma si sta pian piano aprendo a dei “sogni in grande” proprio come giustificato dal super evento in programma per il mese di agosto che andrà live da Londra allo stadio Wembley. Uno dei primi a scommettere sulla federazione di Tony Khan è statoCage che si è accasato in quel di Jacksonville dopo una lunga carriera in WWE. Il canadese pero’, data a carta d’identità non proprio immacolata, farebbe di tutto per fare un altronella federazione che lo ha reso grande. Come stanno le cosesognerebbe di infrangere la Forbidden Door facendo almeno unin coppia con l’amico di sempre Edge. Entrambi avrebbero preso in considerazione l’idea di una ultima run, l’unico “impiccio” sarebbe proprio il contratto che lega il Captain Charisma alla corte di ...

Meltzer wrote, "Behind-the-scenes, there was talk of Edge and Christian wanting to team together for one ... Edge has publicly talked about how he did get an offer from AEW President Tony Khan before ...