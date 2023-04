“Adesso basta, sono stufa”. Amici 22, Maria De Filippi alza la voce contro il professore (Di venerdì 7 aprile 2023) Alla fine ad Amici 22 sono riusciti a far perdere le staffe anche a Maria De Filippi. Chiaramente stiamo parlando dei professori, sono loro a creare le dinamiche peggiori all’interno del programma. I ragazzi in fondo, anche essendo giovani, sono estremamente rispettosi e grati, in genere, del programma. Chi invece sprezza sicurezza e porta sempre più in alto l’asticella del trash televisivo sono proprio coloro dai quali quei ragazzi dovrebbero imparare. Ma a parte le polemiche, quello che è successo durante l’ultima registrazione ha dato fastidio anche a Queen Mary, che di solito rimane sempre di parte alle polemiche. Ma andiamo con ordine. Tutto è iniziato quando Raimondo Todaro ha iniziato ad avere una discussione col giudice Michele Bravi e successivamente con ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 7 aprile 2023) Alla fine ad22riusciti a far perdere le staffe anche aDe. Chiaramente stiamo parlando dei professori,loro a creare le dinamiche peggiori all’interno del programma. I ragazzi in fondo, anche essendo giovani,estremamente rispettosi e grati, in genere, del programma. Chi invece sprezza sicurezza e porta sempre più in alto l’asticella del trash televisivoproprio coloro dai quali quei ragazzi dovrebbero imparare. Ma a parte le polemiche, quello che è successo durante l’ultima registrazione ha dato fastidio anche a Queen Mary, che di solito rimane sempre di parte alle polemiche. Ma andiamo con ordine. Tutto è iniziato quando Raimondo Todaro ha iniziato ad avere una discussione col giudice Michele Bravi e successivamente con ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : Dopo lunghe insistenze finalmente la mia proposta di legge va in trattazione... adesso anche basta. Non sono però d… - MarcoFattorini : Il giornalista del Wall Street Journal Evan Gershkovich è stato arrestato a Ekaterinburg, in Russia, dall'Fsb con l… - beachi1255 : RT @Alberto63Al: #LaCifraDellaPace Vietnam,giugno 1972,milioni di americani scrivono al presidente: 'Adesso basta, torniamo a casa'. Int… - TIM_Official : Con il progetto 'Basta una Zampa', @Forasmileonlus ha come obiettivo quello di dedicare ai bambini ospedalizzati o… - LeoNard94602545 : E mi auguro fortemente che la Juve si difenda e cominci a chiedere i danni, anche per fare capire che non sarà come… -