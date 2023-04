Addio al buon vecchio barbecue | ora è illegale | cosa si rischia

Leggi su grantennistoscana

(Di venerdì 7 aprile 2023): possiamo iniziare a salutare questa pratica amatissima, perché adesso è. Eccosi. La primavera ormai è arrivata, nel vero senso della parola: (almeno in gran parte dell’Italia) le temperature si sono alzate e stare all’aperto è diventato davvero piacevole.vietato-31032023-GranTennisToscanaEcco perché tantissime persone desiderano fareall’aperto: potrebbe essere questo un modo divertente per potersi godere il caldo non eccessivo primaverile. Eppure, chi è amante di questa pratica, dovrà fare un passo indietro: da adesso, in alcune zone, sono vietate. Chi viola questo divietouna multa fino a 200 euro. Ilè vietato Non molto tempo fa un trentenne bolognese è stato ...