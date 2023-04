Ad Ankara Lavrov incontra il presidente turco Erdogan

(Di venerdì 7 aprile 2023) Il ministro degli Esteri russo Sergey, in visita in Turchia, hato ilRecep Tayyipaddopo un incontro e una conferenza stampa congiunta con il suo ...

è adper colloqui in merito all'accordo sul grano del luglio 2022 che ha permesso lo sblocco parziale dei porti e l'esportazione di prodotti agricoli dall'Ucraina attraverso il Mar Nero.... questa dovrà basarsi su un "nuovo ordine mondiale", dove non vi sarà un'unica "potenza egemone" ha spiegato oggi adil ministro degli Esteri russo Sergei, dopo l'incontro con il ...La Russia detta le sue condizioni per un potenziale negoziato per il cessate il fuoco in Ucraina. Parlando da, in Turchia, il ministro degli Esteri Sergeiha dichiarato: "Questo potenziale negoziato deve riguardare i principi su cui si baserà il nuovo ordine mondiale, di cui tutti abbiamo ...

Roma, 7 apr. (askanews) - Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, in visita in Turchia, ha incontrato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ad Ankara dopo un incontro e una conferenza stampa ...