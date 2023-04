Abusi sessuali sulle figlie di 10 e 14 anni, tunisino condannato a 6 anni. Ma è latitante (Di venerdì 7 aprile 2023) Roma, 7 apr — Dovrebbe scontare sei anni di reclusione in carcere il 52enne tunisino accusato di violenza sessuale pluriaggravata per aver in molteplici occasioni molestato e palpeggiato le due figlie minorenni, nel periodo tra il 2009 e il 2014. Dovrebbe, perché il padre-orco, risulta attualmente introvabile, di fatto è un latitante. In parole povere, un pedofilo è a piede libero in giro per l’Italia senza che nessuno sappia dove abiti o cosa faccia. tunisino molesta le figlie, condannato a 6 anni Una vicenda sordida, aggravata dalla giovanissima età delle due vittime. All’epoca degli Abusi, infatti, la bimba più piccola aveva meno di 10 anni, mentre la più grande ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 7 aprile 2023) Roma, 7 apr — Dovrebbe scontare seidi reclusione in carcere il 52enneaccusato di violenza sessuale pluriaggravata per aver in molteplici occasioni molestato e palpeggiato le dueminorenni, nel periodo tra il 2009 e il 2014. Dovrebbe, perché il padre-orco, risulta attualmente introvabile, di fatto è un. In parole povere, un pedofilo è a piede libero in giro per l’Italia senza che nessuno sappia dove abiti o cosa faccia.molesta lea 6Una vicenda sordida, aggravata dalla giovanissima età delle due vittime. All’epoca degli, infatti, la bimba più piccola aveva meno di 10, mentre la più grande ...

