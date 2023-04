Abusi sessuali su minori nei locali della parrocchia: arrestato l'educatore (Di venerdì 7 aprile 2023) Un uomo di 36 anni impegnato come educatore presso una parrocchia di Terracina (nel Lazio) è stato arrestato per Abusi sessuali su minori: avrebbe approfittato del suo ruolo per abusare di due ragazzine di 13 e 16 anni Leggi su ilgiornale (Di venerdì 7 aprile 2023) Un uomo di 36 anni impegnato comepresso unadi Terracina (nel Lazio) è statopersu: avrebbe approfittato del suo ruolo per abusare di due ragazzine di 13 e 16 anni

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RedazioneSalvis : Maltrattamenti e abusi sessuali avverso donne incinte. La nuova decisione della Cassazione #salvisjuribus - aude_ita : RT @IlPrimatoN: In parole povere, un pedofilo è a piede libero in giro per l'Italia senza che nessuno sappia dove abiti o con chi abbia a c… - Alessandro_Amad : RT @IlPrimatoN: In parole povere, un pedofilo è a piede libero in giro per l'Italia senza che nessuno sappia dove abiti o con chi abbia a c… - IlPrimatoN : In parole povere, un pedofilo è a piede libero in giro per l'Italia senza che nessuno sappia dove abiti o con chi a… - FAmmollo : RT @UAAR_it: Anche nel #Maryland scandalo per abusi sessuali su minori commessi da #preti: dal 1940 al 2002 ben 156 sacerdoti avrebbero abu… -