Abodi: “Via delinquenza e criminalità dagli stadi” (Di venerdì 7 aprile 2023) Andrea Abodi, ministro dello Sport, intervistato dal Corriere dello Sport, ha condannato nuovamente gli episodio di violenza e razzismo che si sono verificati nelle ultime settimane negli stadi italiani: “Quello che e? successo in questi mesi impone un maggiore impegno delle istituzioni sportive e non solo. Dobbiamo liberare gli stadi e il calcio dalla delinquenza e dalla criminalita?. Lo stadio deve essere delle famiglie, dei bambini, dei tifosi che rispettano le leggi. Il razzismo e l’antisemitismo vanno contrastati nell’immediatezza, quello che e? accaduto l’altra sera a Torino e che accade in tanti stadi e? insopportabile. Bisogna anche riprendere a investire sull’educazione in una prospettiva di medio-lungo periodo”. Ha aggiunto Abodi: “L’ordine pubblico e? un ... Leggi su italiasera (Di venerdì 7 aprile 2023) Andrea, ministro dello Sport, intervistato dal Corriere dello Sport, ha condannato nuovamente gli episodio di violenza e razzismo che si sono verificati nelle ultime settimane negliitaliani: “Quello che e? successo in questi mesi impone un maggiore impegno delle istituzioni sportive e non solo. Dobbiamo liberare glie il calcio dallae dalla criminalita?. Loo deve essere delle famiglie, dei bambini, dei tifosi che rispettano le leggi. Il razzismo e l’antisemitismo vanno contrastati nell’immediatezza, quello che e? accaduto l’altra sera a Torino e che accade in tantie? insopportabile. Bisogna anche riprendere a investire sull’educazione in una prospettiva di medio-lungo periodo”. Ha aggiunto: “L’ordine pubblico e? un ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giusepp34637041 : RT @sportface2016: Le parole del ministro Andrea #Abodi: 'Via i criminali dallo stadio. Euro 2032? Vogliamo fare sul serio' - ZerounoTv : Abodi “Via i criminali dagli stadi. Riforma del calcio? Va fatta” - sportface2016 : Le parole del ministro Andrea #Abodi: 'Via i criminali dallo stadio. Euro 2032? Vogliamo fare sul serio' - Giornaleditalia : #italpresssport Abodi 'Via i criminali dagli stadi. Riforma del calcio? Va fatta' - Italpress : Abodi “Via i criminali dagli stadi. Riforma del calcio? Va fatta” -

Abodi: 'Via delinquenza e criminalità dagli stadi' Ha aggiunto Abodi: " L'ordine pubblico e un tema delicato, va al di la del calcio. Le ragioni culturali e sociali non vanno sottovalutate, ma di fronte ad atti di teppismo, delinquenza e criminalita ... Andrea Abodi: 'Via i criminali dallo stadio. Euro 2032 Vogliamo fare sul serio' E' in atto un lavoro su 'un piano di attività e iniziative da condividere con Figc e leghe per rendere sempre più efficace l'azione di contrasto a ogni forma di inciviltà e violenza' e Abodi ammette ... #BARVxL - Nessuna razza, tanti razzismi Nei giorni scorsi si è svolta una riunione con i ministri Piantedosi e Abodi insieme ai ... Il Barca, per via della sua Storia e anche per via dell'immagine che di sè propone aderisce benissimo alla ... Ha aggiunto: " L'ordine pubblico e un tema delicato, va al di la del calcio. Le ragioni culturali e sociali non vanno sottovalutate, ma di fronte ad atti di teppismo, delinquenza e criminalita ...E' in atto un lavoro su 'un piano di attività e iniziative da condividere con Figc e leghe per rendere sempre più efficace l'azione di contrasto a ogni forma di inciviltà e violenza' eammette ...Nei giorni scorsi si è svolta una riunione con i ministri Piantedosi einsieme ai ... Il Barca, perdella sua Storia e anche perdell'immagine che di sè propone aderisce benissimo alla ... Razzismo negli stadi, Abodi: “Via i delinquenti dal calcio italiano” Calcio in Pillole Abodi: “Via delinquenza e criminalità dagli stadi” Andrea Abodi, ministro dello Sport, intervistato dal Corriere dello Sport, ha condannato nuovamente gli episodio di violenza e razzismo che si sono verificati nelle ultime settimane negli stadi italia ... Il minstro Abodi: “Dobbiamo liberare gli stadi dalla delinquenza” Il Ministro Andrea Abodi ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport e si è espresso su quanto è accaduto negli stadi italiani ... Andrea Abodi, ministro dello Sport, intervistato dal Corriere dello Sport, ha condannato nuovamente gli episodio di violenza e razzismo che si sono verificati nelle ultime settimane negli stadi italia ...Il Ministro Andrea Abodi ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport e si è espresso su quanto è accaduto negli stadi italiani ...