Abodi esclusivo | ' Razzisti e violenti fuori dal calcio'

Giorgia Meloni l'ha tirato giù dalle montagne con una chiamata: "Lascia stare Milano - Cortina, ti aspetto a Palazzo Chigi. Ho bisogno di te" . Andrea, 63 anni, una vita da manager sportivo in vari ruoli, si vedeva già nelle vesti di amministratore delegato dei Giochi invernali del 2026. Ma a pochi giorni dall'insediamento del nuovo governo,

Da cinque mesi al governo, tante idee sul tavolo e un impegno: fare pulizia. "Ultimi fatti insopportabili, liberiamo gli stadi" ...Andrea Abodi, ministro dello Sport e i giovani, si è soffermato sull’attuale situazione degli stadi in Italia: le dichiarazioni Andrea Abodi, ministro dello Sport e i giovani, si è soffermato sull’att ...