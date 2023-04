(Di venerdì 7 aprile 2023) Andrea, Ministro dello Sport del Governo Meloni, ha parlato al Corriere dello Sport del tema razzismo Andrea, Ministro dello Sport del Governo Meloni, ha parlato al Corriere dello Sport del tema razzismo nel calcio italiano. Le sue dichiarazioni: «Quello che è successo in questi mesi impone un maggiore impegno delle istituzioni sportive e non solo.glie il calcio. Loo deve essere delle famiglie, dei bambini, dei tifosi che rispettano le leggi. Il razzismo e l’antisemitismo vanno contrastati nell’immediatezza, quello che è accaduto l’altra sera a Torino e che accade in tantiè ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... news24_inter : #Abodi sui cori contro #Lukaku: «Razzismo? Dobbiamo dare una risposta» - napolista : #Abodi: «Sulla questione stadi è finito il tempo delle scuse, degli alibi e delle difficoltà» «Non c’è niente da in… - Zaffo_Inter : @sportface2016 Dottor Abodi, sulla Juve come dobbiamo essere? Permissivi o intransigenti? -

dare dimostrazione di compattezza per il bene di Taranto, senza pensare a nessun ... A tal riguardo un esempio lampante è la decisione del capo dipartimento del ministro dello sportdi ...... che si è visto con il ministro per lo Sport Andrea, il quale viene incontro alle istanze ...capirlo subito e non possiamo aspettare ancora a lungo per sapere il nostro futuro". Poi ...... "Io credo che le risorse sono nostre eusarle bene, noi lo sappiamo fare". E sempre Fitto ... Il tutto, proprio mentre il ministro dello Sport Andrea, intervenendo al convegno "Il futuro ...

Abodi: «Dobbiamo liberare gli stadi dalla delinquenza e dalla criminalità» Calcio News 24

Andrea Abodi, Ministro dello Sport del Governo Meloni ... «Quello che è successo in questi mesi impone un maggiore impegno delle istituzioni sportive e non solo. Dobbiamo liberare gli stadi e il ...Da cinque mesi al governo, tante idee sul tavolo e un impegno: fare pulizia. "Ultimi fatti insopportabili, liberiamo gli stadi" ...