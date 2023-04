A proposito di Soumahoro e dei suoi reati: non li ha commessi (Di venerdì 7 aprile 2023) Chiusa l’indagine: alla cooperativa della moglie e della suocera non sono contestati maltrattamenti dei lavoratori. Restano i rilievi fiscali, a cui Soumahoro è però estraneo. Forse qualcuno dovrebbe chiedergli scusa (e Bonelli andare di meno in procura) Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 7 aprile 2023) Chiusa l’indagine: alla cooperativa della moglie e della suocera non sono contestati maltrattamenti dei lavoratori. Restano i rilievi fiscali, a cuiè però estraneo. Forse qualcuno dovrebbe chiedergli scusa (e Bonelli andare di meno in procura)

