A poche settimane dall'Incoronazione, il quotidiano inglese The Guardian pubblica i risultati di una lunga inchiesta sulle finanze (segrete) di re Carlo e l'assenza di trasparenza sui conti reali. Un'indagine che rischia di distruggerlo (Di venerdì 7 aprile 2023) L’inchiesta del Guardian non poteva arrivare in un momento più delicato. Mentre a Buckingham Palace si mettono a punto gli ultimi preparativi per l’Incoronazione di re Carlo e della regina Camilla a Westminster, sabato 6 maggio, il prestigioso quotidiano britannico lancia un’inchiesta sulle finanze della Corona. Un attacco diretto alla Royal Family che, in un momento di grave crisi economica per l’intero paese, potrebbe spingere i sudditi a rivoltarsi contro il sovrano. Re Carlo III e l'anello da cui non si separa mai guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di venerdì 7 aprile 2023) L’delnon poteva arrivare in un momento più delicato. Mentre a Buckingham Palace si mettono a punto gli ultimi preparativi per l’di ree della regina Camilla a Westminster, sabato 6 maggio, il prestigiosobritannico lancia un’della Corona. Un attacco diretto alla Royal Family che, in un momento di grave crisi economica per l’intero paese, potrebbe spingere i sudditi a rivoltarsi contro il sovrano. ReIII e l'anello da cui non si separa mai guarda le foto ...

