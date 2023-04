A Pasqua sulle tavole del Lazio regna la tradizione: agnello in aumento del 13% (Di venerdì 7 aprile 2023) Roma – Oltre 4 famiglie su 10, pari al 44%, porteranno carne di agnello a tavola a Pasqua, in aumento del 13% rispetto allo scorso anno, per rispettare le tradizioni, ma sostenere anche la sopravvivenza dei cinquemila pastori del Lazio duramente colpiti dalla siccità nei pascoli e dai rincari dei costi di produzione legati alla guerra in Ucraina.E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’ in occasione dell’avvicinarsi della ricorrenza durante la quale si acquista gran parte dei circa 1,5 chili di carne di agnello consumati a testa dagli italiani durante tutto l’anno. “Una tradizione che aiuta a contrastare lo spopolamento delle aree interne”, ha spiegato il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri. Gli effetti del conflitto si fanno sentire anche sulla ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 7 aprile 2023) Roma – Oltre 4 famiglie su 10, pari al 44%, porteranno carne dia tavola a, indel 13% rispetto allo scorso anno, per rispettare le tradizioni, ma sostenere anche la sopravvivenza dei cinquemila pastori delduramente colpiti dalla siccità nei pascoli e dai rincari dei costi di produzione legati alla guerra in Ucraina.E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’ in occasione dell’avvicinarsi della ricorrenza durante la quale si acquista gran parte dei circa 1,5 chili di carne diconsumati a testa dagli italiani durante tutto l’anno. “Unache aiuta a contrastare lo spopolamento delle aree interne”, ha spiegato il presidente di Coldiretti, David Granieri. Gli effetti del conflitto si fanno sentire anche sulla ...

