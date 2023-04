A Pasqua 'agnello in tavola' per 4 italiani su 10 (Di venerdì 7 aprile 2023) AGI - Oltre quattro famiglie italiane su 10 (44%) porteranno carne di agnello a tavola a Pasqua, in aumento del 13% rispetto allo scorso anno, per rispettare le tradizioni ma sostenere anche la sopravvivenza dei 60mila pastori duramente colpiti dalla siccità nei pascoli e dai rincari dei costi di produzione legati alla guerra in Ucraina. Il dato emerge da una indagine Coldiretti/Ixe' in vista di una ricorrenza nella quale si acquista gran parte dei circa 1,5 chili di carne di agnello consumati a testa dagli italiani durante tutto l'anno. Una tradizione che aiuta a contrastare lo spopolamento delle aree interne molte delle quali si trovano nell'epicentro dell'ultimo terremoto. Gli effetti del conflitto si fanno sentire anche sulla pastorizia tricolore con un calo dei redditi stimato in oltre il 50%, ... Leggi su agi (Di venerdì 7 aprile 2023) AGI - Oltre quattro famiglie italiane su 10 (44%) porteranno carne di, in aumento del 13% rispetto allo scorso anno, per rispettare le tradizioni ma sostenere anche la sopravvivenza dei 60mila pastori duramente colpiti dalla siccità nei pascoli e dai rincari dei costi di produzione legati alla guerra in Ucraina. Il dato emerge da una indagine Coldiretti/Ixe' in vista di una ricorrenza nella quale si acquista gran parte dei circa 1,5 chili di carne diconsumati a testa daglidurante tutto l'anno. Una tradizione che aiuta a contrastare lo spopolamento delle aree interne molte delle quali si trovano nell'epicentro dell'ultimo terremoto. Gli effetti del conflitto si fanno sentire anche sulla pastorizia tricolore con un calo dei redditi stimato in oltre il 50%, ...

