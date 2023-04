A parte lo Scudetto, la serie A è un campionato apertissimo (Di venerdì 7 aprile 2023) Se per lo Scudetto del Napoli ormai è tutto fatto: basta dare una occhiata alla lista di tutti i siti di scommesse online autorizzati dai Monopoli di Stato per vedere come c’è chi quota lo Scudetto a 1,01 e chi ha reso impossibile puntare anche un solo euro, per tutti gli altri obiettivi ci sono ancora dei margini di cambiamento. Eccoli. La bagarre per la Champions League e l’Europa League Quest’anno i posti per la Champions League sono tre. Attenzione, non perché la serie A abbia subito penalizzazioni di sorta ma semplicemente perché il Napoli è tagliato fuori dalla lotta, ‘occupandone’ uno per la vittoria dello Scudetto. Tra Lazio, Roma, Juventus, Inter e Milan è davvero difficile chi resterà fuori dalla competizione europea principale. Inoltre, attenzione alla questione Europa League: da qualche anno, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 7 aprile 2023) Se per lodel Napoli ormai è tutto fatto: basta dare una occhiata alla lista di tutti i siti di scommesse online autorizzati dai Monopoli di Stato per vedere come c’è chi quota loa 1,01 e chi ha reso impossibile puntare anche un solo euro, per tutti gli altri obiettivi ci sono ancora dei margini di cambiamento. Eccoli. La bagarre per la Champions League e l’Europa League Quest’anno i posti per la Champions League sono tre. Attenzione, non perché laA abbia subito penalizzazioni di sorta ma semplicemente perché il Napoli è tagliato fuori dalla lotta, ‘occupandone’ uno per la vittoria dello. Tra Lazio, Roma, Juventus, Inter e Milan è davvero difficile chi resterà fuori dalla competizione europea principale. Inoltre, attenzione alla questione Europa League: da qualche anno, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... periodicodaily : A parte lo Scudetto, la serie A è un campionato apertissimo - ils0vranista : @julien170905 E ammettilo che fai parte di quella schiera che godrebbe come un riccio se perdessiMo lo scudetto. Ch… - GiuseppePorcia2 : @0Nadde @CampiMinati Il Napoli HA VINTO LO SCUDETTO, la finale di Champions?, Ha due derby italiani da superare, pe… - BWtid : @farted94 Qua è dove hanno perso lo Scudetto da qualche parte nella hall - pax731 : @SpaceSerieA cruijff era l'essenza stessa del calcio per come lo concepisco io ma giocava con altrettanti campioni,… -