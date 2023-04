A Napoli nasce Khvicha: è il primo bimbo chiamato come Kvaratskhelia (Di venerdì 7 aprile 2023) Il papà, che ha uno dei due nomi di Maradona, ha chiamato il figlio come Kvaratskhelia. Storia di passione e tradizioni da Napoli nell'anno dello Scudetto. In città è nato il primo bimbo che si chiama ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 7 aprile 2023) Il papà, che ha uno dei due nomi di Maradona, hail figlio. Storia di passione e tradizioni danell'anno dello Scudetto. In città è nato ilche si chiama ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Napoli, a Secondigliano nasce il piccolo Daniele Khvicha: il padre Armando lo ha chiamato così in onore di… - mirkocalemme : Lo sciopero del tifo a #Napoli non nasce di certo per il prezzo dei biglietti della gara col Milan, né per il regolamento d'uso. ?? - aleasr_18 : RT @sportface2016: #Napoli, a Secondigliano nasce il piccolo Daniele Khvicha: il padre Armando lo ha chiamato così in onore di #Kvaratskhel… - Rashfordianoo : RT @sportface2016: #Napoli, a Secondigliano nasce il piccolo Daniele Khvicha: il padre Armando lo ha chiamato così in onore di #Kvaratskhel… - Cristoincroce1 : RT @sportface2016: #Napoli, a Secondigliano nasce il piccolo Daniele Khvicha: il padre Armando lo ha chiamato così in onore di #Kvaratskhel… -