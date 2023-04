A Napoli è nato il primo bambino di nome Khvicha: la storia (Di venerdì 7 aprile 2023) Khvicha Kvaratskhelia è diventato in un battibaleno e sin dalle prime partite a Napoli, anche scherzando, ci si è detti: “Chissà quanti bambini di nome Khvicha nasceranno”. Ed è appena accaduto. A Napoli è nato il primo bambino di nome Khvicha. O meglio: Daniele, Khvicha. Daniele, Khvicha è nato il 31 marzo alla “Clinica Santa Patrizia” ed è il figlio di Armando e Clara, entrambi tifosi del Napoli e appassionati della maglia azzurra. La Kvara-mania è scoppiata a Napoli già dai primi istanti in cui il talento georgiano ha messo piede in città e ora ha ricalcato i passi di Maradona anche nella vita quotidiana dei napoletani. È noto ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 7 aprile 2023)Kvaratskhelia è diventato in un battibaleno e sin dalle prime partite a, anche scherzando, ci si è detti: “Chissà quanti bambini dinasceranno”. Ed è appena accaduto. Aildi. O meglio: Daniele,. Daniele,il 31 marzo alla “Clinica Santa Patrizia” ed è il figlio di Armando e Clara, entrambi tifosi dele appassionati della maglia azzurra. La Kvara-mania è scoppiata agià dai primi istanti in cui il talento georgiano ha messo piede in città e ora ha ricalcato i passi di Maradona anche nella vita quotidiana dei napoletani. È noto ...

