A 70 anni vince 100mila euro al gratta e vinci, lo ricompra per festeggiare: altra vincita pazzesca (Di venerdì 7 aprile 2023) vincere due volte al gratta e vinci è possibile? Chiaramente sì, anche se le probabilità sono alquanto basse. E come la prendereste se vi dicessimo che è possibile sì vincere due volte, ma lo stesso giorno? È quello che è capitato a una donna di 70 anni che è riuscita nell’impresa di stravincere col minimo sforzo. È lei stessa a raccontare la curiosa e unica vicenda. Siamo in Delaware, negli Stati Uniti. Qui la donna ha chiesto al cassiere di una stazione di servizio un gratta e vinci. A quel punto la 70enne ha capito di aver vinto una somma pazzesca: ben 100 mila euro. A quel punto, non felice della vittoria (si fa per dire), decide di sentire addosso ancora le mani della dea bendata e ne compra un altro, ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 7 aprile 2023)re due volte alè possibile? Chiaramente sì, anche se le probabilità sono alquanto basse. E come la prendereste se vi dicessimo che è possibile sìre due volte, ma lo stesso giorno? È quello che è capitato a una donna di 70che è riuscita nell’impresa di strare col minimo sforzo. È lei stessa a raccontare la curiosa e unica vicenda. Siamo in Delaware, negli Stati Uniti. Qui la donna ha chiesto al cassiere di una stazione di servizio un. A quel punto la 70enne ha capito di aver vinto una somma: ben 100 mila. A quel punto, non felice della vittoria (si fa per dire), decide di sentire addosso ancora le mani della dea bendata e ne compra un altro, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Tiziano dopo aver perso il lavoro racimolava spiccioli a un semaforo della cittadina in cui vive da anni. Aveva com… - Cucciolina96251 : RT @JUVEN_TV: #AccaddeOggi Il 7/4/2015 la #Juventus vince 3-0 a #Firenze in semifinale di #CoppaItalia 3-0, ribaltando l'1-2. A #Roma, vinc… - CristinaAntonu : RT @buonanno_paolo: Chi rientra dall’estero a prescindere che sia un cervello o solo un corpo ha lo sconto fiscale, adesso aumento degli st… - Machi87459 : @DavideR46325615 Be in rai ci sta li hanno messi tutti li bisogna vedere la graduatoria chi vince di certo non la d… - rickylupo64 : RT @JUVEN_TV: #AccaddeOggi Il 7/4/2015 la #Juventus vince 3-0 a #Firenze in semifinale di #CoppaItalia 3-0, ribaltando l'1-2. A #Roma, vinc… -