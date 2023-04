A 68 anni diventa «mamma» di sua nipote: inquietante inganno dell’utero in affitto (Di venerdì 7 aprile 2023) I mass media martellano per normalizzare l’utero in affitto. L’ultimo spot apparso sulla carta stampata ha del clamoroso. L’ultima novità è una mamma-nonna di 68 anni che afferma di aver realizzato il desiderio del figlio morto. Ma la realtà è ben differente. Per sdoganarla al grande pubblico la chiamano «gravidanza solidale». Così titolava nei giorni L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 7 aprile 2023) I mass media martellano per normalizzare l’utero in. L’ultimo spot apparso sulla carta stampata ha del clamoroso. L’ultima novità è una-nonna di 68che afferma di aver realizzato il desiderio del figlio morto. Ma la realtà è ben differente. Per sdoganarla al grande pubblico la chiamano «gravidanza solidale». Così titolava nei giorni L'articolo proviene da La Luce di Maria.

