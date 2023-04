A 50 anni ottiene un lavoro grazie ai genitori, ma il primo giorno di lavoro deruba i colleghi e viene licenziato (Di venerdì 7 aprile 2023) Assunto e licenziato nello stesso giorno. È il caso di un cinquantenne di Morolo (Frosinone) che nel suo primo giorno di lavoro ha ripulito tutti gli armadietti dei suoi compagni trafugando portafogli e carte di credito. Adesso l’uomo – difeso dall’avvocato Roberto Capobianco – rischia fino a sette anni di carcere per furto con destrezza. I fatti risalgono ad alcuni mesi fa, quando i genitori dopo tanto penare erano riusciti ad ottenere per il figlio “bamboccione” un posto di lavoro. Arrivato a cinquant’anni, l’uomo che abitava ancora con il padre e la madre non aveva mai avuto una occupazione. A dire il vero, non l’aveva nemmeno mai cercata. I familiari diventati anziani avevano cercato di fargli ... Leggi su tpi (Di venerdì 7 aprile 2023) Assunto enello stesso. È il caso di un cinquantenne di Morolo (Frosinone) che nel suodiha ripulito tutti gli armadietti dei suoi compagni trafugando portafogli e carte di credito. Adesso l’uomo – difeso dall’avvocato Roberto Capobianco – rischia fino a settedi carcere per furto con destrezza. I fatti risalgono ad alcuni mesi fa, quando idopo tanto penare erano riusciti ad ottenere per il figlio “bamboccione” un posto di. Arrivato a cinquant’, l’uomo che abitava ancora con il padre e la madre non aveva mai avuto una occupazione. A dire il vero, non l’aveva nemmeno mai cercata. I familiari diventati anziani avevano cercato di fargli ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... buildnews_ : Il decreto ottiene il via libera anche dal Senato. Sarà legge la proroga per le villette e la detrazione in 10 anni - Marcescenza : Combinando matematicamente tutte le persone in vita oggi si ottiene un antenato comune a distanza di soli 3000 anni… - morganblues : RT @LilliBeeSummers: Dopo 75 anni di - BabushJack : @Marisa_venetian Anche fare la spesa è diventato ingiustificatamente proibitivo. Si vuole svuotare la città e si sa… - HelenaG07927152 : @tlmnss Ragazze così gli fate solo pubblicità ed è quello che vuole. Se capisce che ottiene hype sparlando di Nikit… -