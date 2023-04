A 50 anni i genitori gli trovano il primo lavoro. Lui viene licenziato il primo giorno: scoperto così (Di venerdì 7 aprile 2023) Il primo lavoro a 50 anni, poi la scoperta choc. Secondo i dati Istat, il tasso di occupazione in Italia riconducibili al mese di febbraio 2023 è salito al 60,8%.Ciò non toglie che la disoccupazione sia un fenomeno che continua a preoccupare gli italiani. La storia che colpisce l’attenzione pubblica è quella come protagonista un uomo di 50 anni residente a Morolo (Frosinone) che grazie all’aiuto dei genitori è riuscito per la prima volta a inserirsi nel mondo del lavoro. Poi però la scoperta choc e le inevitabili conseguenze sul caso. A diffondere la notizia, le colonne de Il Messaggero. Uomo trova lavoro a 50 anni, poi la scoperta choc. La storia risale a circa sette mesi fa e vede come protagonista un uomo residente nella ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 7 aprile 2023) Ila 50, poi la scoperta choc. Secondo i dati Istat, il tasso di occupazione in Italia riconducibili al mese di febbraio 2023 è salito al 60,8%.Ciò non toglie che la disoccupazione sia un fenomeno che continua a preoccupare gli italiani. La storia che colpisce l’attenzione pubblica è quella come protagonista un uomo di 50residente a Morolo (Frosinone) che grazie all’aiuto deiè riuscito per la prima volta a inserirsi nel mondo del. Poi però la scoperta choc e le inevitabili conseguenze sul caso. A diffondere la notizia, le colonne de Il Messaggero. Uomo trovaa 50, poi la scoperta choc. La storia risale a circa sette mesi fa e vede come protagonista un uomo residente nella ...

